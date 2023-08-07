В Цхинвале открылась фотовыставка хроники войны августа 2008 года

Траурные мероприятия приурочены к 15-й годовщине грузинской агрессии против Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года, начались в Цхинвале с открытия фотовыставки "08.08.08. - 08.08.23", в республике приспущены государственные флаги, передает корреспондент ТАСС.

Фотовыставка "08.08.08. - 08.08.23" где представлена фотохроника войны и послевоенного развития республики, открылась в здании Национального музея Южной Осетии. Директор музея Мераб Зассеев отметил, что на выставке представлены материалы, имеющиеся в архивах музея, фотоматериалы, предоставленные министерством иностранных дел, а также вещественные доказательства грузинской агрессии, в том числе осколки крупнокалиберных снарядов, предоставленные генеральной прокуратурой республики.

Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, который вместе с председателем правительства республики Константином Джуссоевым посетил выставку, отметил большие преображения, которые произошли в республике за последние 15 лет. "Все это благодаря тесному взаимодействию России и Южной Осетии, которое будет продолжаться. Это подтверждают и те большие программы, которые осуществляются и в плане экономического развития, и развития социального блока. Если сравнивать 2008 год и те преображения, что есть сейчас, они несравнимы", - сказал Кулахметов.

В рамках памятных мероприятий в государственном драматическом театре имени К. Хетагурова в Цхинвале в эти минуты также проходит показ спектакля "Последний свидетель" по пьесе Алана Остаева в постановке режиссера Тамерлана Дзудцова.

Как рассказала журналистам министр культуры республики Рада Дзагоева, спектакль повествует о страшных событиях 1920-х годов - истории геноцида осетинского народа. Она подчеркнула, что в очередную годовщину трагических августовских событий эта постановка прозвучит еще острее и еще раз напомнит о страницах истории, которые никогда не стоит забывать.

Торжественно-траурная часть мероприятий пройдет в ночь на 8 августа на территории мемориального комплекса "Защитникам Южной Осетии" в Цхинвале. В рамках акции состоится церемония возложения цветов, в память о погибших зажгут свечи.

Утром 8 августа во всех храмах республики пройдут поминальные богослужения по жертвам августовской войны. В этот же день, по традиции, состоится церемония возложения цветов и венков к местам гибели защитников Осетии.

Грузино-осетинский конфликт

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения во главе со Звиадом Гамсахурдиа за выход из СССР привели к резкому обострению отношений грузин с абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года был прекращен огонь, в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.