На мысе в Ирландии появилась надпись в память о Шинейд О'Коннор

По данным телеканала Sky News, на фото видна белая надпись, составленная из букв высотой около 10 м, недалеко от города Брей в графстве Уиклоу под Дублином, где ранее жила певица

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Огромная надпись в память об ирландской певице Шинейд О'Коннор появилась на морском мысе вблизи ее родного города, в котором исполнительница будет похоронена 8 августа. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На фото, размещенных на сайте телеканала, видна белая надпись, составленная из букв высотой около 10 м, недалеко от города Брей в графстве Уиклоу под Дублином, где ранее жила О'Коннор. "Eire Sinead", гласит надпись, а между двумя словами изображено сердце. Eire - название страны на ирландском гэльском языке. Инсталляция была сделана местным рекламным агентством, которое таким образом отдало дать памяти певице.

Семья О'Коннор пригласила поклонников творчества исполнительницы собраться на набережной Брея, чтобы проводить певицу в последний путь. Процессия стартует от местного портового бара и пройдет по расположенной на берегу Ирландского моря улице Стрэнд-роуд. После этого состоятся частные похороны.

О певице

Тело 56-летней исполнительницы было найдено 26 июля в ее доме на юго-востоке Лондона. Дело будет передано коронеру, должностному лицу в Великобритании, которое расследует смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах или скоропостижно. Полиция заявила, что не считает обстоятельства случившегося подозрительными.

О'Коннор неоднократно рассказывала о том, что борется с психическими заболеваниями, а также совершала попытки суицида. В январе прошлого года на своей странице в Twitter она написала, что намерена уйти из жизни, так как не видит в ней смысла после смерти 17-летнего сына. После этого она удалила свою учетную запись, однако затем восстановила ее и извинилась за написанное ранее.

В 1990 году О'Коннор получила престижную музыкальную премию Grammy за свой второй студийный альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Песня Nothing Compares 2 U, вошедшая в этот альбом, стала мировым хитом и является одной из самых известных работ ирландки. В общей сложности О'Коннор записала 10 студийных альбомов. Исполнительница несколько раз меняла имя. В конце 2018 года О'Коннор сообщила, что стала мусульманкой и приняла имя Шухада, однако продолжала выступать под старым именем.

О'Коннор четыре раза выходила замуж и родила четверых детей. В январе 2022 года ее 17-летний сын Шейн покончил жизнь самоубийством, в чем исполнительница обвинила персонал больницы, из которой он сбежал после двух неудавшихся попыток суицида, хотя, по ее словам, он должен был находиться под круглосуточным наблюдением.