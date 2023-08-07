Поисковики обнаружили останки около сотни тел на месте фашистского концлагеря в Ленобласти

В захоронении могут находиться останки до 2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Поисковики нашли останки около 100 тел в Волосовском районе Ленинградской области на месте бывшего фашистского концлагеря "Дулаг-102". В захоронении, по предварительным данным, может находиться до 2 тыс. тел расстрелянных узников, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области.

"В полутора километрах от города Волосово Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Предположительно, в указанном месте находятся расстрелянные заключенные "Дулага-102". <…> В ходе осмотра извлечены скелетированные останки около сотни граждан, в том числе, предположительно, детей, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды", - говорится в сообщении. По факту обнаружения останков проводится доследственная проверка.

По изъятым фрагментам тел следствие уже назначило судебные медико-криминалистические экспертизы для установления возраста, пола и причины смерти погибших. Всего, по данным архивных документов, в захоронении могут находиться около 2 тыс. тел расстрелянных узников "Дулага-102". Сейчас на месте захоронения продолжаются поисковые мероприятия.

Отмечается, что останки обнаружили следователи СК совместно с поисковой экспедицией "Долина" из Великого Новгорода, поисковыми отрядами "Зов партизан" и "Авангард" в ходе запланированных работ по поиску останков мирных жителей в рамках решения специального консультативного совета при областном управлении СК и реализации всероссийского проекта "Без срока давности", цель которого - сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов на территории СССР в 1941-1945 годах.