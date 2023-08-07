Студенты из Петербурга стали победителями международной олимпиады по математике

Набрав 310 баллов в командном зачете, универсанты опередили 69 вузов разных стран мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Команда из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) стала победителем международной студенческой олимпиады по математике IMC-2023. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Команда Санкт-Петербургского государственного университета заняла первое место в 30-й международной студенческой олимпиаде по математике IMC-2023, прошедшей в болгарском городе Благоевграде. Набрав 310 баллов в командном зачете, универсанты опередили 69 вузов разных стран мира", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, второе место в олимпиаде заняли студенты Ягеллонского университета Польши, а третье - команда Тель-Авивского университета Израиля.

На олимпиаде Россию также представляли Уральский федеральный университет, НИУ Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет и Российский университет дружбы народов. СПбГУ стал единственным российским вузом, вошедшим в топ-10 состязания по количеству баллов.

По данным пресс-службы, в личном зачете абсолютным победителем олимпиады стал студент СПбГУ Максим Туревский. Он набрал 93 балла и обошел 392 участника, представляющих ведущие университеты Европы, Азии, Африки и Америки.

Международная студенческая олимпиада по математике (International Mathematic Competition for University Students, IMC) проходит ежегодно начиная с 1994 года. В ней могут принять участие студенты бакалавриата любого года обучения в возрасте до 23 лет.