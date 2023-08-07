Гастрономический фестиваль фермерской продукции в Подмосковье посетили 116 тыс. человек

Фестиваль проходил с 4 по 6 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Гостями гастрономического фестиваля фермерской продукции, который проходил с 4 по 6 августа в деревне Дубровское городского округа Истра, стали 116 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

"Наш гастрономический фестиваль за три дня посетили 116 тыс. человек. Мы очень рады, что мероприятие пользуется такой популярностью у гостей и жителей Подмосковья. Фермеры продали на фестивале 36 тонн молочной, 7 тонн мясной и 2 тонны хлебной продукции. Гости смогли приобрести изделия народных художественных промыслов. Для детей подготовили насыщенную развлекательную программу", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Всего в ярмарке приняли участие более 350 фермеров, ремесленников из 49 регионов России и Республики Беларусь. Во время фестиваля также состоялась встреча в формате "Без галстука" на тему "ЗОЖ: питание, здоровье, экология", инициаторами которой выступили Минсельхоз РФ при партнерстве Роскачества.

Каклюгина отметила, что в этом году организаторы еще более детально подошли к комфортному нахождению гостей на площадке фестиваля и сделали расширенные проходы в павильонах, предусмотрели теневые зоны и большое количество мест для отдыха. Гастрономический фестиваль организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.