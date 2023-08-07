Школьники в РФ будут больше изучать историю Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки

Академик Александр Чубарьян отметил, что в историю Древнего мира также добавят "материалы по истории нашей страны - по Причерноморью, археологическим раскопкам в Сибири и так далее"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Разделы российских школьных учебников для старшеклассников по всеобщей истории, посвященные Азии, Африке, Центральной и Латинской Америке, существенно увеличены. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС академик Александр Чубарьян.

"Совершенно очевидны изменения современного мира. И мы очень существенно добавили в учебнике освещение истории Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки. <…> Сейчас это большие разделы", - сказал Чубарьян.

Он отметил, что в новых учебниках авторы показали вклад России в мировую историю. Обновили историю Второй мировой войны, показав роль Великой Отечественной войны в ее общем исходе, не дублируя соответствующие темы из учебника по отечественной истории.

"Мы акцентируем внимание на мировом контексте современных событий, показываем, какие мировые явления привели к современным событиям", - сказал академик.

Касаясь перспектив обновления линейки учебников по истории для российских школ, Чубарьян отметил, что, в частности, в историю Древнего мира, которую школьники изучают с 5-го класса, будут добавлены "материалы по истории нашей страны - по Причерноморью, археологическим раскопкам в Сибири и так далее".

О новых учебниках

Как сообщали в Минпросвещения, новые учебники будут использовать в образовательном процессе уже с 1 сентября. Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов состоит из четырех книг: "История России" (10-й класс), "Всемирная история" (10-й класс), "История России" (11-й класс) и "Всемирная история" (11-й класс). Таким образом, впервые синхронизированы два курса - история России и всеобщая история.

Авторами учебников по истории России выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Как сообщалось ранее, практически треть учебника по истории России для 10-х классов посвящена событиям Великой Отечественной войны. В отдельные параграфы вынесена история обороны Москвы, блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв.

В учебнике по истории России для 11-го класса отражаются причины и ход специальной военной операции, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, а также вхождение в состав РФ новых регионов.

Новые учебники содержат QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы.