В Перми начал работу Международный волонтерский лагерь нацпроекта "Культура"

Смены будут посвящены пяти разным темам: волонтерство в музейной, библиотечной, театрально-концертной деятельности, сохранении культурного наследия, а также инклюзивное волонтерство

ПЕРМЬ, 7 августа. /ТАСС/. Международный волонтерский лагерь (МВЛ-2023) начал работу в Перми в рамках программы "Волонтеры культуры" нацпроекта "Культура". Участниками лагеря станут 200 добровольцев из 62 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Пакистана, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Это мероприятие у нас проводится впервые. Это международный волонтерский лагерь, и многие регионы уже принимали его у себя, и, конечно, юбилей Перми оказал влияние на то, что мероприятие проводится в этом году у нас. Очень многие объекты культурного наследия были отреставрированы и приведены в порядок к юбилею, и очень приятно, что так много людей прикоснется к нашему наследию. Это еще одно подтверждение тезиса о том, что культура объединяет людей, объединяет вокруг идеи добровольчества, служения культуре, идеи обмена культурными практиками и опытом", - сказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

МВЛ-2023 будет работать в столице Прикамья до 10 сентября. В рамках лагеря пройдет пять смен продолжительностью семь дней каждая. По словам директора волонтерского лагеря в Перми Натальи Ивановой, в столицу Прикамья за это время приедут 200 добровольцев из 62 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Пакистана. Смены будут посвящены пяти разным темам: волонтерство в музейной, библиотечной, театрально-концертной деятельности, сохранении культурного наследия, а также инклюзивное волонтерство. Участники лагеря, по словам организаторов, познакомятся с региональным опытом в этих сферах, примут участие в мастер-классах по проведению реставрационных работ на объектах культурного наследия, посетят лекции и социокультурные мероприятия.

В качестве почетных гостей перед волонтерами выступят известные деятели культуры, в том числе генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина, директор государственной публичной исторической библиотеки России и президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, музыкант и член Общественной палаты РФ Петр Лундстрем, а также художник, спортсмен, писатель, инклюзивный актер Александр Похилько и почетный председатель "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" Галина Маланичева. Кроме того, перед волонтерами выступит кинорежиссер, киноактер, сценарист, продюсер и председатель комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский.

Волонтеры всех пяти смен лагеря вместе с профессиональными реставраторами примут участие в работах по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - Дома Мешкова, где сейчас расположен Пермский краеведческий музей, и посетят архитектурно-этнографический музей "Хохловка". В культурную программу для участников включены также экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру, дом-музей Василия Каменского, Белогорский монастырь и другие известные исторические локации Прикамья. По завершении каждой смены добровольцы получат сертификаты участников МВЛ-2023 и смогут в своих регионах продолжить работу по реализации проектов, направленных на восстановление и популяризацию историко-культурного наследия народов России, внедрять лучшие инклюзивные практики.

О лагере

Международный волонтерский лагерь ежегодно организуется в рамках программы "Волонтеры культуры" нацпроекта "Культура". На сегодняшний день, по словам организаторов, количество волонтеров культуры, зарегистрированных на всероссийском добровольческом портале DOBRO.ru, составляет порядка 400 тыс. человек. В России действует более 2,1 тыс. волонтерских центров в сфере культуры. Организаторами МВЛ-2023 выступают министерство культуры РФ и "Центр культурных стратегий и проектного управления".