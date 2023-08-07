В Липецкой области разработали первый в России филагид-путеводитель с почтовым квестом

По оценке составителей, маршрут по Задонску можно пройти за один день

ТАСС, 7 августа. Туристический путеводитель с дополненной реальностью под призмой филателии и истории почты, куда вошли два почтовых квест-маршрута с более чем 30 туробъектами, разработали в Липецкой области. Это первый в РФ полиграфический проект: его маршруты познакомят туристов не только с объектами туризма и культуры Задонского района, но и с историей почты и филателии, сообщил ТАСС создатель и руководитель проекта Валерий Сушков.

"Мы разработали туристический путеводитель с дополненной реальностью по Задонскому району Липецкой области и назвали его филагид, потому что он посвящен истории почты и развивает новый уникальный феномен в туризме - филатуризм, он не имеет аналогов в России. Презентация запланирована на 2 сентября - День празднования 95-летия Задонского района, сейчас издание готовится к печати и первый тираж составит 1 тыс. экземпляров. Внутри путеводителя находятся карты двух маршрутов: один - по Задонску - столице филатуризма, а второй - "Задонская кругосветка" по Задонскому району, первый включает 10 локаций, второй - более 20", - сказал Сушков.

Формат знакомства с достопримечательностями Задонска предполагает увлекательное путешествие. "Обложка нашего филагида-путеводителя "Почтовые приключения по Задонской земле" выполнена в технологии дополненной реальности - если навести на нее камеру смартфона, изображение станет объемным и появится звук, рассказывающий о проекте", - пояснил Сушков.

Время для прохождения почтовых квест-маршрутов не ограничено. По оценке составителей, маршрут по Задонску можно пройти за один день. На Задонский район потребуется немного больше времени, но его можно пройти в несколько заездов. Посетители, прошедшие малый городской квест-маршрут, получат сертификат "Задонский почтмейстер" и объемную марку из массива бука в качестве сувенира.

Сушков подчеркнул, что в Задонске много интересных объектов, посвященных почтовой тематике, которые могут дать стимул развитию туризма в городе. "Через Задонск проходил Кавказский (Тифлисский) почтовый тракт, существовала Задонская земская почта, выпускавшая собственные марки, Ямской почте в Задонске уже более 320 лет, а в городе много филателистов, в числе которых глава района и мэр. В результате при поддержке районной администрации началось продвижение бренда "Задонск - столица филатуризма", поэтому в 2023 году вместе с туристско-информационным центром "Задонская земля" мы взялись за филагид-путеводитель", - добавил Сушков.

Сушков - историк почты, документалист, режиссер, обладатель географического Оскара "Хрустальный компас - 2021", член Русского географического общества и Союза журналистов России.