В Одесской области откроют морские пляжи для отдыхающих

По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, пляжи должны быть оборудованы защитными сетями, исключающими попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, громкоговорителями и укрытиями

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Одесской области на юге Украины отдали распоряжение об открытии местных морских пляжей для отдыха людей. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Открываем море к бархатному сезону. <...> Подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи", - написал он в Telegram-канале. Кипер уточнил, что до 10 августа местные районные военные администрации должны провести подготовку пляжей и подать в областную администрацию соответствующие акты.

По словам чиновника, пляжи должны быть оборудованы защитными сетями, исключающими попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, громкоговорителями и укрытиями. На сегодняшний день качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам, отметил Кипер.

Периодически в Одессе и области раздаются взрывы, связанные с подрывом мин, которые выносит к берегу. Еще летом прошлого года мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что власти разрабатывают проект создания безопасных участков на пляжах города и планируют установить у берега сетки, чтобы защитить людей от морских мин. До предметной реализации этой инициативы дело не дошло.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вооруженные силы Украины повсеместно устанавливают взрывные устройства, в том числе на сельскохозяйственных угодьях и в морских акваториях.