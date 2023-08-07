УГКЦ отстранила от служения священника, призывавшего к миру между народами РФ и Украины

В Мукачевской епархии Украинской греко-католической церкви назвали изречения отца Романа Кураха не позицией епархии, а частным эмоциональным высказыванием

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мукачевская епархия Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) отстранила от служения священника Романа Кураха, который во время проповеди в ужгородском кафедральном соборе в Закарпатье на западе Украины призвал российский и украинский народы к миру. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

"Управление Мукачевской греко-католической епархии считает изречения отца Романа Кураха никак не позицией епархии, а частным эмоциональным высказыванием. За свой поступок священник отстранен от службы в соборе и понесет соответствующую дисциплинарную ответственность согласно церковным канонам", - говорится в сообщении на сайте епархии. Какие именно каноны предусматривают наказание за призывы к миру, в епархии не уточнили.

В УГКЦ также отметили, что она постоянно поддерживает Вооруженные силы Украины, а ее священники неоднократно посещали зону боевых действий.

Ранее украинское издание "Страна" опубликовало видео, где священник греко-католической церкви в Ужгороде во время службы просил бога о примирении двух великих народов - российского и украинского.