Патриарх Кирилл прокомментировал приговор на Украине в отношении митрополита Ионафа

Глава РПЦ назвал этот приговор гонением на веру

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Обвинительный приговор на Украине в отношении митрополита Ионафана стал примером гонений на веру, доказательства сфальсифицированы. Об этом говорится в заявлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"В этом продиктованном ненавистью к Украинской православной церкви судебном решении мы видим очередной акт вопиющего нарушения религиозной свободы, пример гонений на веру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Патриарх подчеркнул, что обвинения "абсолютно ничтожны", а доказательства - сфальсифицированы.

"Я лично знаю митрополита Ионафана по годам его учебы и трудов в Ленинградской духовной академии. Еще в конце 1980-х годов его безуспешно пытались запугать органы государственной безопасности атеистического государства. И их последователи, современные борцы с церковью Христовой, продолжили это постыдное дело, вынеся неправосудный приговор", - отметил он.

По словам патриарха, митрополита осудили за молитвы за мир и отстаивание прав УПЦ. Он также призвал мировое сообщество, религиозных и политических лидеров, правозащитные организации обратить внимание на политику украинских властей, направленную на уничтожение УПЦ, на продолжение безнаказанных преследований ее иерархов и клириков, монашествующих и мирян.

Как ранее сообщила Служба безопасности Украины, митрополит канонической Украинской православной церкви Ионафан (Елецких) был приговорен к пяти годам тюрьмы. Его осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: "за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины".