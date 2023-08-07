В Северной Осетии выделили 1,2 млрд рублей на завершение реконструкции стадиона "Спартак"

Работы коснутся трибун, поля и коммуникаций

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Более 1,2 млрд рублей выделено на завершение реконструкции стадиона "Спартак" в Северной Осетии, сообщил на еженедельном аппаратном совещании глава республики Сергей Меняйло.

"На завершение реконструкции стадиона "Спартак" Северная Осетия получит 1 млрд 214 млн рублей из федерального бюджета. Соответствующая заявка республики одобрена правительством России", - приводятся слова главы республики на сайте главы и правительства региона.

Реконструкция началась в 2020 году по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия - Алания". Она коснется трибун, поля и коммуникаций.

Республиканский стадион "Спартак" во Владикавказе - девятый в России по вместительности и крупнейший стадион на юге России. Он построен в 1962 году и вмещает более 32 тыс. человек. Поле стадиона имеет естественное травяное покрытие. Стадион являлся домашним для профессионального футбольного клуба "Спартак" из Владикавказа, основанного в 1921 году и ставшего чемпионом России в 1995 году, а также серебряным призером чемпионата России 1992 и 1996 годов.