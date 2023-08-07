В Дагестане призвали ограничить поездки в горные районы из-за сильной жары

По данным регионального правительства, температура воздуха в некоторых районах может достигнуть 42-43 градусов

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана из-за сильной жары призвали гостей и жителей региона ограничить поездки в горные районы и пребывание на улице, сообщает региональное правительство.

"На этой неделе в регионе ожидается сильная жара. По данным МЧС, с 7 по 10 августа температура воздуха по районам может достигнуть 42-43 градусов. По поручению главы Дагестана Сергея Меликова работа администраций всех городов и районов республики, МЧС, Комитета по лесному хозяйству РД переведена на особый режим, ситуация на местах контролируется в круглосуточном режиме. Призываем жителей и гостей республики ограничить пребывание на улице. Поездки в горные районы, на море и на туристические локации рекомендуется планировать в утреннее или вечернее время", - говорится в обращении премьера Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По его словам, особое внимание уделяется объектам электроэнергетики, специалисты энергокомпаний готовы к оперативному устранению нештатных ситуаций на энергообъектах.

"По нашему обращению запланированное на завтра отключение воды ОАО "Махачкалаводоканал" перенесено. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим, введены дополнительные требования и меры пожарной безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций можно обратиться в Службу вызова оперативных служб по единому номеру 112", - добавил председатель правительства Дагестана.