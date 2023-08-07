В Северной Осетии жителей двух сел переселят из-за риска схождения оползней

Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что проведут обследование домовладений

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Жителей двух сел в Северной Осетии переселят из-за риска схождения оползней. Такое поручение дал на еженедельном аппаратном совещании глава республики Сергей Меняйло.

"В любом случае, в 2024 году мы должны переселить полностью жителей Малого Малгобека и частично жителей селения Предгорное - наиболее аварийные дома, которые не безопасны для проживания", - сказал Меняйло.

По его словам, власти региона обращались к председателю правительства России Михаилу Мишустину с проблемой и получили поддержку. Теперь будет проведено обследование домовладений и подсчитана необходимая сумма.

"Важно, чтобы средства на эти цели были заложены в федеральном бюджете на следующий год, а республиканскому Минфину поручаю отдельной строкой прописать и в нашем бюджете средства на переселение граждан из опасных зон", - отметил глава республики.