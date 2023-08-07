В Северной Осетии на обновление общественного транспорта выделили около 2,5 млрд рублей

Глава администрации местного самоуправления Владикавказа Вячеслав Мильдзихов отметил, что до конца года в столицу республики поступит 60 единиц общественного транспорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Около 2,5 млрд рублей выделено в Северной Осетии на обновление общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам еженедельного аппаратного совещания.

"Северная Осетия получает поддержку и на модернизацию системы общественных перевозок. Как отметил глава РСО - Алания (Сергей Меняйло - прим. ТАСС), с учетом ранее одобренного финансирования на обновление общественного транспорта выделено всего порядка 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Глава администрации местного самоуправления Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил, что до конца года в столицу республики поступит 60 единиц общественного транспорта, которые будут работать на семи маршрутах. Часть автобусов уже прибыла во Владикавказ.

Новые единицы автотранспорта будут выпускать на линии в соответствии с той схемой маршрутов, которая была разработана специалистами и в транспортном планировании. "Важно, чтобы не получилось так, что транспорт обновили, потратили деньги, а качество перевозок от этого не улучшилось. Подготовку к проведению транспортной реформы мы начали полтора года назад и должны ее завершить", - сказал Сергей Меняйло.