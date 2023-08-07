На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и ветра

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае до конца суток понедельника из-за ливней, гроз, града и сильного ветра. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений на территории Краснодарского края. До конца суток 7 августа местами в юго-восточных предгорных районах региона ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера. Они могут быть связаны с подтоплением низменных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.