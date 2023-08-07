Разделу об СВО в новом учебнике по истории России для 11-х классов выделили 29 страниц

В нем отражены причины и ход специальной военной операции, воссоединение РФ с Крымом, а также вхождение в состав страны новых регионов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Параграфу о специальной военной операции в новом учебнике по истории России для 11-х классов выделено 29 страниц, сообщает корреспондент ТАСС, ознакомившись с изданием, которое имеется в распоряжении агентства. В разделе отражены причины и ход СВО, воссоединение России с Крымом, а также вхождение в состав страны новых регионов.

Ранее сообщалось, что новые учебники для 10-11-х классов будут использовать в образовательном процессе уже с 1 сентября. Впервые синхронизированы два курса - история России и всеобщая история.

Всего в учебнике по истории России для 11-х классов 445 страниц. Последний параграф называется "Россия сегодня. Специальная военная операция".

"Наша задача - <...> с интересом, понятно и аргументированно рассказать не только о событиях истории XX века, но и о событиях новейшей истории, поскольку по требованию государства учебник истории идет до последнего момента, до момента выхода учебника. Поэтому, естественно, рассказывать об истории новейшей, рассказать про Сочинскую олимпиаду, про Чемпионат мира по футболу, про ковид и не упомянуть специальную военную операцию - было бы чудовищным хамством. Поэтому у нас отдельная глава посвящена СВО. Она написана, обращаясь к школьнику", - сказал на презентации учебников в ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, один из авторов изданий Владимир Мединский.

Раздел об СВО

Раздел начинается с характеристики отношений России с Западом в начале XXI века, а также пояснения причин давления на РФ со стороны США. В частности, как отмечают авторы учебника, Соединенные Штаты не устраивала энергетическая независимость Европы. "Ради того, чтобы не допустить российский газ в Европу, в сентябре 2022 года были взорваны нитки газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Результат очевиден - европейцы вынуждены покупать значительно более дорогой сжиженный газ у американских компаний", - пишут авторы.

В издании подчеркивается, что "идеей фикс" Запада стала дестабилизация ситуации в России, конечной целью которой является расчленение страны и контроль над ее ресурсами.

В учебнике также говорится о фальсификации истории Евросоюзом и США и сносе мемориалов советским воинам-освободителям в европейских странах.

Большое внимание в издании уделяется теме возрождения нацизма, а современная Украина названа "ультранационалистическим государством", где происходит "озлобленное национальное, культурное, языковое насилие агрессивного меньшинства над большинством". "После военного переворота в Киеве в 2014 году поэтапно под запретом оказались и русские книги, и музыка, и кино, и даже мультфильмы. Ограничено преподавание русского языка и на русском языке, использование русского языка в любых официальных учреждения запрещено. Русская культура официально объявлена культурой вражеской, культурой "колонизаторов" и "оккупантов", - поясняется в издании.

Отдельные подглавы авторы посвятили перевороту на Украине в 2014 году, воссоединению Крыма с Россией, событиям в Донбассе, минским соглашениям, а также причинам обострения конфликта непосредственно перед началом СВО. "Киев выражал стремление обзавестись ядерным оружием. <...> Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в Крыму или Донбассе, то на основании Устава НАТО Россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического блока: от США и Великобритании до Германии и Франции. Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить", - говорится в учебнике.

Авторы также отмечают, что СВО сплотила российское общество, людей разных возрастов и профессий. В издании рассказывается, что поддержка людей выразилась в сборе подарков для военнослужащих, гуманитарной помощи жителям новых регионов, в "настоящем культе гордости за бойцов СВО". "Самоотверженно работают на освобожденных территориях тысячи волонтеров, гражданские добровольцы, медики, учителя, строители, военкоры", - говорится в подглаве "СВО и российское общество". При этом в книге нет перечислений военных действий в ходе специальной военной операции.

"Наши военные, имея категорический приказ - ни при каких условиях не обстреливать жилые кварталы, столкнулись в начале СВО с невиданной ранее тактикой НАТО, - указано в издании. - Армия ВСУ не защищала своих граждан, не обороняла города, занимая позиции на подступах к ним, а наоборот - оборудовала боевые позиции внутри жилых кварталов и не позволяла местным жителям их покинуть".

В конце раздела представлена карта Российской Федерации в современных границах - с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями.

Четыре книги

Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов состоит из четырех книг: История России и Всеобщая история для 10-х классов, а также История России и Всеобщая история для 11-х классов. Авторами учебников по истории России выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Учебники для 11-х классов охватывают период с 1945 года по начало XXI века. В книге по всеобщей истории для 11-х классов 17-й и 18-й параграфы посвящены международным отношениям с 1990-х годов по 2023 год. В частности, авторы рассказывают о расширении НАТО на восток, конфликте на Балканах, военных операциях НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Также авторы поясняют школьникам интеграционные процессы в современном мире - что такое БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС и АСЕАН.

В свою очередь, книги для 10-х классов охватывают временной отрезок с 1914 по 1945 годы. Первая глава учебника по истории России для 10-х классов посвящена Первой мировой войне и Великой российской революции, вторая - Советскому Союзу в 1920-1930 годах. Практически треть учебника выделили событиям Великой Отечественной войны, в отдельные параграфы вынесли историю обороны Москвы и блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв, освобождению народов Европы.

Новые учебники содержат QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы, мини-истории и "любопытные детали".