В Северной Осетии в 2024 году построят гипермаркет "Лента"

Площадь торгового комплекса составит около 10 тыс. кв. м

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии и руководство ООО "Лента" подписали соглашение о строительстве в 2024 году гипермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло, генеральный директор ООО "Лента" Владимир Сорокин и генеральный директор ООО "ПромСтройКонструкция" Данил Озерной подписали соглашение о реализации в Северной Осетии инвестиционного проекта "Торговый комплекс "Лента", - говорится в сообщении.

Инвестпроект предполагает строительство торгового комплекса площадью около 10 тыс. кв. м, специализирующегося на розничной торговле товарами народного потребления и продуктами питания. Планируется создание около 100 рабочих мест. Торговый комплекс расположится по Архонскому шоссе. Строительство и открытие гипермаркета запланировано на 2024 год.

"Компания "Лента" - крупный игрок на рынке розничной торговли. Нам очень приятно, что такие крупные торговые сети хотят работать в Северной Осетии. Это серьезный инвестор, который будет не только создавать рабочие места, но и давать возможность местным производителям поставлять товары в одну из крупнейших торговых сетей страны", - сказал Меняйло.

"Лента" - один из ведущих многоформатных продуктовый и FMCG-ретейлеров в России. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 июня 2023 года под управлением "Ленты" находятся 260 гипермаркетов, 513 супермаркетов и магазинов "Мини Лента". Общая торговая площадь компании - почти 1,77 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России.