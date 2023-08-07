Таможенники Эстонии изъяли у россиянина партию медицинских пиявок

Они стали собственностью Эстонии, так как охраняемые виды могут быть ввезены только при наличии специального разрешения

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Гражданин России, пытавшийся провезти в Эстонию партию медицинских пиявок, был задержан таможенниками балтийской республики. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ЕRR.

"При досмотре на КПП в Нарве пассажира, который указал, что декларировать ему нечего, сотрудниками таможни была обнаружена небольшая партия - 21 особь - медицинских пиявок, редко встречающихся в большинстве европейских стран и входящих в список исчезающих видов", - говорится в сообщении.

Россиянин пояснил, что не закончил лечение пиявками в России, поэтому взял их с собой. Он показал чек о покупке пиявок.

Пассажира известили, что охраняемые виды могут быть ввезены только при наличии специального разрешения. Так как у россиянина его не было, пиявки были изъяты и стали собственностью Эстонии.