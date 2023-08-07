В Северной Осетии выступили хоровые коллективы из двух стран и разных регионов России

В рамках проекта "Мое сердце в горах" состоялся круглый стол с руководителями коллективов "Песнь о героях" и мастер - класс с исполнителями осетинского эпоса

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Хоровые коллективы из двух стран и разных регионов России выступили на гала-концерте в рамках закрытия международного фестиваля хоровых коллективов "Мое сердце в горах" в Северной Осетии. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минкультуры республики.

"Республика Северная Осетия - Алания провожает гостей Международного фестиваля хоровых коллективов "Мое сердце в горах". В концертном зале Республиканского дома народного творчества грандиозным гала-концертом завершились основные мероприятия фестиваля, в котором прияли участие хоры героической и народной песни из республик Адыгея, Дагестан, Калмыкия, Чечня, Северная Осетия, а также из стран ближнего зарубежья: Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

В течение трех дней участники фестиваля познакомили со своим творчеством и национальной культурой жителей и гостей Владикавказа и Ирафского района республики. В рамках проекта состоялся круглый стол с руководителями коллективов "Песнь о героях", посвященный народным хоровым традициям Российской Федерации, мастер - класс с исполнителями осетинского эпоса. Также для жителей из новых регионов России, временно находящихся в Северной Осетии, прошел концерт "Рука дружбы", а в высокогорном селении Задалеск в день народного праздника "Задалески Нана" состоялся выездной концерт.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Учредителем фестиваля является министерство культуры Северной Осетии. Организатор фестиваля - автономная некоммерческая организация "Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций "Культурный регион".