Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей

Как отметил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, рост цен на табачную продукцию "приводит к существенному снижению потребления табака"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ поддержал увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей. Об этом газете "Ведомости" сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%", - сказал он.

Помощник министра отметил, что рост цен на табачную продукцию "приводит к существенному снижению потребления табака" и увеличению поступлений в госбюджет. Кроме того, прибыль от увеличения акцизов предполагается направить на "борьбу с гепатитом C".