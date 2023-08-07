7 августа, 19:02

Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Как отметил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, рост цен на табачную продукцию "приводит к существенному снижению потребления табака"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ поддержал увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей. Об этом газете "Ведомости" сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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"Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%", - сказал он.

Помощник министра отметил, что рост цен на табачную продукцию "приводит к существенному снижению потребления табака" и увеличению поступлений в госбюджет. Кроме того, прибыль от увеличения акцизов предполагается направить на "борьбу с гепатитом C". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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