Кедровые орехи включили в перечень стратегически важных ресурсов по статье о контрабанде

Согласно постановлению, контрабанда будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Кедровые орехи корейской сосны включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, их контрабанда будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, в перечень стратегически важных товаров включены: кедровые орехи сосны корейской в скорлупе и очищенные от скорлупы. Изменения вносятся в перечень товаров, применяемых для статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, согласно которой контрабанда стратегических ресурсов наказывается лишением свободы сроком до 7 лет, а в составе группы - сроком до 12 лет и штрафом до 1 млн рублей.

В апреле губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил запретить экспорт неочищенного кедрового ореха и передать полномочия регионам на выдачу лицензий на его сбор.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщал, что ведомство планирует ввести контроль за оборотом кедрового ореха и ввести его в перечень. Он отмечал, что такая мера позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи.