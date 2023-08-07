В Южной Осетии прошла акция-реквием в годовщину войны 2008 года

В мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Траурная акция-реквием, посвященная 15-й годовщине грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года, прошла в центре Цхинвала, передает корреспондент ТАСС.

Более трех тысяч жителей Южной Осетии, общественные и политические деятели, а также руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым собрались у мемориального комплекса "Защитникам Южной Осетии" на траурную акцию в память о павших в ходе грузинской агрессии в августе 2008 года и возложили венки и цветы к главному монументу комплекса и зажгли свечи. На акции присутствовали бывшие президенты республики Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, а также представители российского посольства в Южной Осетии во главе с послом Маратом Кулахметовым и другие официальные лица.

"Монумент, у которого мы сейчас стоим, - это не только память о тех событиях, о героях, сражавшихся за жизнь на земле Южной Осетии. Это также и символ российско-осетинского боевого содружества, единства, общей победы и верности нашему нерушимому союзу. Всегда - и в дни радости, и в годы тяжелых испытаний - мы неизменно рядом, храня верность союзническому долгу и своей исторической памяти. Эта память всегда будет с нами, эту память мы обязаны бережно хранить и передать будущим поколениям. Всегда примером и образцом верности Родине, образцом беспримерного мужества и героизма будут наши защитники Отечества, поднявшиеся на бой с врагом. Благодаря их стойкости и отваге, терпению и любви к Родине удалось создать, укрепить и защитить свою государственность", - сказал президент республики Алан Гаглоев на траурной акции.

Он напомнил, что уже почти 15 лет Южная Осетия живет мирной жизнью, но народ помнит все потери и жертвы."Сколько наших бойцов без колебаний встали на защиту Отечества и отдали свою единственную жизнь ради права народа Южной Осетии на свободную мирную жизнь! Сколько мирных жителей Южной Осетии приняло мученическую смерть от рук грузинских агрессоров и добровольных палачей! Невозможно забыть Зарский расстрел, страшную гибель принявших мученическую смерть от нечеловеческих пыток в Ередскую трагедию, Цинагарскую трагедию. Никогда не стихнет боль этих тяжелых утрат", - отметил Гаглоев.

В ходе акции фотографии погибших мирных жителей, российских и югоосетинских солдат, а также видеохроника войны демонстрировались на большом экране под звуки реквиема. Музыкальные композиции, посвященные трагическим августовским событиям, прозвучали в исполнении осетинского оперного певца Вано Бекоева, хора мальчиков при президенте Южной Осетии, а также учащихся гимназии "Альбион".

Утром 8 августа во всех храмах республики пройдут поминальные богослужения по жертвам августовской войны. В этот же день, по традиции, состоится церемония возложения цветов и венков к местам гибели защитников Осетии, а также к Поклонному кресту у расстрелянной казармы российских миротворцев и к Дереву скорби в "Музее сожженных душ".

Грузино-осетинский конфликт

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения во главе со Звиадом Гамсахурдиа за выход из СССР привели к обострению отношений грузин с абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года был прекращен огонь, в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.