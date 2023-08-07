В Сухуме прошла акция "Свеча памяти" по случаю годовщины войны в Цхинвале

Участники памятного мероприятия выложили надпись "08.08.08. Помним!" из свечей на площади перед Абхазским государственным драматическим театром

СУХУМ, 7 августа. /ТАСС/. Траурная акция "Свеча памяти", приуроченная к 15-й годовщине агрессии Грузии в Южной Осетии прошла в понедельник ночью в Сухуме, передает корреспондент ТАСС с места события.

На площади перед Абхазским государственным драматическим театром в память о погибших зажгли свечи, из которых выложили надпись "08.08.08. Помним!". Акцию организовали Министерство культуры Абхазии и Государственный комитет по делам молодежи и спорта.

"Сегодня совместно с госкомитетом по делам молодежи и спорта по поручению правительства мы проводим акцию памяти жертв трагедии 15-летней давности, когда грузинские войска вторглись в спящий Цхинвал. В результате погибло большое количество мирных жителей. В память о жертвах этой бесчеловечной трагедии здесь собрались люди, чтобы вспомнить невинно убиенных", - сказал ТАСС министр культуры Даур Кове.

По его словам, акция проводится, чтобы память о трагедии не была утрачена. Кове также выразил надежду, что подобные события больше не повторятся.

Грузино-осетинский конфликт

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения во главе со Звиадом Гамсахурдиа за выход из СССР привели к резкому обострению отношений грузин с абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года был прекращен огонь, в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.