Роскомнадзор: более 4% предоставленных операторами данных абонентов содержат нарушения

Операторы продолжают актуализировать информацию об абонентах, отметили в ведомстве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Операторы связи предоставили в Роскомнадзор данные о 216,7 млн абонентов, что составляет 65% от их активной абонентской базы. Из представленных записей 4,4% содержат нарушения, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

"С момента вступления закона №319-ФЗ в силу операторам было дано время на актуализацию баз данных - в период с января по август 2023 года они подключались к системе. На сегодняшний день операторы предоставили данные о 216,7 млн абонентов, что составляет 65% от их активной абонентской базы. Из представленных записей 4,4% содержат нарушения. Всего в России насчитывается 43 работающих оператора мобильной связи", - сказали в ведомстве.

Для мониторинга соблюдения операторами связи требований по идентификации абонентов Роскомнадзор разработал информационную систему. Все необходимые технические условия у операторов для проверки данных имеются. Для предотвращения правонарушений в сети, в том числе мошенничества и телефонного терроризма, в соответствии с законом №319-ФЗ от 02.07.2021 (Федеральный закон "О связи") операторы должны идентифицировать абонентов в установленном порядке или прекратить оказание услуг связи для пользователей SIM-карт, по которым в базах данных оператора нет сведений об абонентах или они не актуальны, пояснили в Роскомнадзоре.

"Операторы связи продолжают проводить работы по верификации сведений и актуализации абонентских баз данных. В среднем за неделю корректируется около 3,1 млн записей об абонентах. Подключение операторов и проверка данных в системе продолжаются", - добавили в ведомстве.

SIM-карты неустановленных абонентов операторы связи в конечном итоге будут обязаны заблокировать. При выявлении подобных активных SIM-карт операторам будет грозить привлечение к ответственности по ст. 13.29 КоАП РФ.