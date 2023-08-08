Владимир Легойда отметит 50-летие

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ рассказал, что в свой юбилей будет находиться на рабочем месте

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, который временно исполняет обязанности главы пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, планирует во вторник отметить свое 50-летие на работе.

"В свой день рождения я буду на рабочем месте", - сказал Легойда ТАСС, пообещав обеспечить "чай для желающих зайти на чашку-другую".

На вопрос о том, каким он видит свой юбилейный год, собеседник агентства ответил так: "Планы - штука очень зыбкая, потому что, как известно, человек предполагает, а бывает по-разному". "Стараюсь благодарить бога за каждый прожитый день и каждого человека, с которым господь сводит. Ну и честно выполнять свою работу - в меру сил и таланта", - добавил он.

Председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, который познакомился с Легойдой еще в 1990-е, в беседе с ТАСС подчеркнул его умение быть миротворцем. "Прошло с той поры почти 30 лет, мы за это время ни разу не поссорились. Он человек исключительно мирный, умеющий примирять конфликты в других людях. В наше время, когда все ссорятся и друг друга не любят, это удивительное свойство Владимира Романовича бесконечно ценно", - считает протоиерей.

Легойда, с отличием окончивший МГИМО в 1996 году, до сих пор преподает в университете. "Он не умеет ничего делать непрофессионально, это человек с очень широким интересом, с великим трудолюбием. Те люди, которые интересуются и пытаются ориентироваться в культурном пространстве, - он для них удивительный авторитет, они жадно хватают его слова. Его все [студенты] боятся, если он похвалит - это многого стоит. Он человек совестливый, умеет любить, сострадать и болеть. И в то же время он удивительно счастливый человек", - сказал ТАСС ведущий и писатель Юрий Вяземский (Симонов), который заведует в вузе кафедрой мировой литературы и культуры.

Как отметил Вяземский, который сам преподавал у Легойды, тот был "профессиональным студентом и аспирантом" и стал для своего преподавателя практически "сыном, которого он вырастил".

Легойда родился 8 августа 1973 года в городе Кустанай (Казахстан). В 1996 начал преподавать в МГИМО МИД России, с этого же года - один из основателей и главный редактор журнала "Фома". В 2009 году был назначен Священным Синодом на должность председателя Синодального информационного отдела Московского патриархата, в 2015 - на должность председателя преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. С 2019 года занимает пост временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. Автор и ведущий программы "Парсуна" на телеканале "Спас".