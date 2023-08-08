Норвежский регулятор с 14 августа начнет штрафовать Meta на 1 млн крон в день

Такое решение приняли в агентстве по защите данных пользователей Норвегии в связи с тем, что компания нарушает конфиденциальность

ТАСС, 8 августа. Норвежский регулятор начнет с 14 августа штрафовать компанию Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) на 1 млн норвежских крон ($98,5 тыс.) в день за нарушение конфиденциальности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на агентство по защите данных пользователей Норвегии.

"Со следующего понедельника начнет действовать ежедневный штраф в размере 1 млн крон", - заявил Reuters руководитель международного отдела норвежского агентства по защите данных Тобиас Юджин.

Как передает Reuters, норвежский регулятор заявил 17 июля, что компания будет оштрафована, если не устранит выявленные им нарушения конфиденциальности.

Штраф будет взиматься до 3 ноября. Затем он может стать постоянным, если норвежский регулятор направит запрос в Европейский совет по защите данных, а он одобрит решение властей королевства.