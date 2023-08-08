УПЦ планирует обжаловать приговор митрополиту Ионафану

В юридическом отделе Украинской православной церкви назвали приговор незаконным

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Приговор митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафану за "публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины" является незаконным и будет обжалован. Об этом сообщил юридический отдел УПЦ.

"Считаем осуждение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) неправомерным, а приговор суда заведомо незаконным, подлежащим пересмотру и отмене судом апелляционной инстанции. Представители митрополита по итогам объявленного судебного решения сообщили о том, что защита обязательно будет подавать апелляционную жалобу", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале УПЦ.

Юристы канонической церкви указали на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные прокуратурой и судом первой инстанции Украины при рассмотрении дела. Митрополит Ионафан неоднократно говорил, что не признает себя виновным ни по одной из статей обвинения, отметили в УПЦ.

7 августа Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Ионафан приговорен к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным по четырем статьям уголовного кодекса: "за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя; за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности; за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины". По версии СБУ, иерарх распространял среди верующих пропагандистские листовки, в которых призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Адвокаты осужденного настаивают, что листовки были подброшены во время обыска сотрудниками службы безопасности.

В 2022 году СБУ возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев. Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды" с 2022 года были подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, митрополит Черкасский Феодосий (Снегирёв) и митрополит Васильковский Иоасаф (ранее митрополит Кировоградский).