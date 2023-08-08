Президент Южной Осетии посетил траурную акцию в годовщину войны 2008 года

Алан Гаглоев напомнил, что с первых минут нападения Грузии российские миротворцы и осетинские венные оказали сопротивление

ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Грузия на протяжении нескольких месяцев провоцировала обострение обстановки в Южной Осетии, и в августе 2008 года многолетние усилия России по грузино-осетинскому урегулированию были перечеркнуты. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев на траурной акции-реквиеме, посвященной 15-й годовщине грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года, которая проходит в центре Цхинвала.

"Готовясь к нападению, Грузия на протяжении нескольких месяцев провоцировала обострение обстановки, организовав десятки террористических актов и вооруженных провокаций. Снайперские и артиллерийские обстрелы унесли жизни множества людей в Южной Осетии, - сказал Гаглоев. - Грузинские войска занимали все новые стратегические высоты на нашей территории. Многолетние усилия России по грузино-осетинскому урегулированию были перечеркнуты. Грузинский вождь (тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили - прим. ТАСС) был уверен в победе и рассчитывал военными успехами укрепить свой политический рейтинг".

Гаглоев напомнил, что враг тщательно планировал широкомасштабную военную операцию. Он подчеркнул, что обученные западными странами грузинские войска были хорошо вооружены, а действия грузинских военных координировали иностранные советники в штабах.

"Стремясь обеспечить внезапность вторжения, в Тбилиси с изощренным цинизмом выбрали для нападения особый момент - день открытия Олимпийских игр в Пекине. По древней традиции на время Игр должно соблюдаться олимпийское перемирие, никто не думал, что давний обычай может быть нарушен. Вслед за телевизионным выступлением главы Грузии, который объявил о полном прекращении боевых действий, в ночь с 7 на 8 августа грузинские войска начали ураганный обстрел Цхинвала тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня", - напомнил Гаглоев, отметив, что с первых минут нападения российские миротворцы и осетинские бойцы оказали сопротивление грузинскому агрессору.

Президент подчеркнул, что, несмотря на огромное превосходство агрессора в численности войск и в вооружении, защитники Цхинвала стояли насмерть, "их мужество похоронило расчет грузинских командующих на быстрый успех".

Грузино-осетинский конфликт

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения во главе со Звиадом Гамсахурдиа за выход из СССР привели к обострению отношений грузин с абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года был прекращен огонь, в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.