Голландским солдатам запретили участвовать в соревнованиях с российским присутствием

Запрет также касается состязаний, в которых принимают участие белорусские военнослужащие

ГААГА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Нидерландов запретило солдатам участвовать в спортивных соревнованиях, где также принимают участие российские или белорусские военнослужащие. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, решение принято министром обороны Кайсой Олленгрен после того, как две недели назад голландские солдаты приняли участие в турнире по дзюдо в Доминиканской Республике. В турнире участвовали и российские военнослужащие.

Во многих соревнованиях российские спортсмены не могут принимать участие или выступать под флагом своей страны. Однако соревнования между военными организуются Международным советом военного спорта, по правилам которого ни одна из 140 стран-участниц не может быть исключена. При этом страна-организатор сама может решить, приглашать или не приглашать ту или иную страну.

Ранее в социальных сетях появилась фотография голландских и российских солдат, держащих флаги своих стран всего в нескольких метрах друг от друга на церемонии открытия турнира. По словам Олленгрен, они находились рядом друг с другом, потому что совет военного спорта располагает страны в алфавитном порядке на основе их написания на французском языке. Глава Минобороны Нидерландов отметила, что ни у нее, ни у командующего Вооруженными силами не запрашивалось разрешение на участие в турнире по дзюдо.