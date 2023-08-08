Более 70% опрошенных россиян обращаются к врачу только в крайнем случае

Почти 50% респондентов откладывают поход в больницу, так как считают, что попасть на прием сложно

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Большинство россиян - 75% - посещают больницу только в крайнем случае - при острой или не проходящей в течение долгого времени боли. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ и Фонда помощи взрослым онкопациентам "Онкологика".

Опрос показал, что при недомогании или боли к врачу сразу обращается каждый 10-й житель России (10% респондентов). Чаще это присуще мужчинам (12% против 9% женщин).

"89% россиян, имея реальные жалобы, не торопятся обращаться в медицинские учреждения. В группу тех, кто предпочитает игнорировать врачей, входят три категории: те, кто старается избежать визита к врачу вовсе (14%), те, кто обращается только в экстренных ситуациях с острой болью (36%), те, кто решается на визит к врачу только в случае длительной и непроходящей боли (39%). В состав второй и третьей групп входят 75% населения", - говорится в результатах исследования.

При этом 47% респондентов от похода к врачу останавливает мнение о том, что попасть на прием сложно. Второй по распространенности барьер - нехватка времени, о ней заявили 29% опрошенных, прежде всего - работающие россияне в возрасте от 25 до 34 лет. О незнании того, к какому специалисту обращаться, заявили 20% респондентов. Среди других, менее влиятельных факторов, останавливающих от посещения медучреждения при наличии симптомов: недоверие врачам или боязнь получить информацию о каком-либо серьезном заболевании (по 14%), наличие других, более важных забот (13%) и чувство неловкости, которое возникает при врачебном осмотре и рассказе о своих жалобах (9%).

По словам руководителя исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Адели Кавеевой, для улучшения ситуации нужно активнее информировать жителей о возможностях прохождения бесплатного медобследования, объяснять, что своевременная диагностика ускоряет и облегчает лечение. "Это позволит снизить влияние основных барьеров для посещения врача, а более глубокое изучение барьеров и потребностей населения позволит оптимизировать работу по информированию, понять, каких учреждений и услуг не хватает разным социальным группам", - приводится комментарий Кавеевой в исследовании.

Всероссийский опрос проводился в июле 2023 года. В нем участвовали 1,6 тыс. человек. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население страны по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.