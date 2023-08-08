В Сеченовке проводят клинические исследования российского препарата для лечения рака кожи

Специалисты изучают биоэквивалентность лекарства и оценивают безопасность его использования у добровольцев

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета Минздрава России (МГМУ) проводят клинические исследования отечественного биоаналога зарубежного препарата с действующим веществом висмодегиб. Он направлен на борьбу с раком кожи, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В центре клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ уже началось исследование российского биоаналога зарубежного препарата, содержащего висмодегиб в качестве действующего вещества", - говорится в сообщении.

Специалисты изучают биоэквивалентность (степень подобия фармацевтически эквивалентного препарата по отношению к референтному) российского препарата, а также оценивают безопасность его использования у добровольцев - здоровых женщин в периоде менопаузы. Судя по первым данным, уже можно говорить о хорошем профиле безопасности и переносимости отечественного биоаналога, заметила главный специалист по клиническим исследованиям центра Дарья Кургузова. Она добавила, что у испытуемых не выявили нежелательных эффектов.

"Чтобы оценить фармацевтическую эквивалентность российского лекарства по отношению к зарубежному, специалистам требуется больше данных, поэтому набор здоровых женщин-добровольцев для участия в исследовании продолжается", - говорится в сообщении.

Сейчас рак кожи занимает одно из лидирующих мест в структуре злокачественных новообразований, пояснили в пресс-службе Сеченовки. Наиболее часто встречающийся тип рака кожи - базалиома. Главный фактор, провоцирующий развитие этой опухоли - ультрафиолетовое солнечное излучение. Чаще всего заболевание поражает людей со светлой кожей, риск его развития также повышается с возрастом. Вместе с тем, базалиому нередко выявляют у пациентов моложе 40 лет.

Висмодегиб препятствует бесконтрольному делению и распространению раковых клеток. По словам Кургузовой, сейчас в России зарегистрирован только один препарат с этим действующим веществом - швейцарский "Эриведж". Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, уточнили в пресс-службе вуза.