В России за июль утонули более 900 человек

Число спасенных оказалось в три раза меньше

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России в июле спасли на водоемах страны 300 человек, более 900 человек утонули. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Только в июле на водоемах погибли более 900 человек. Спасено в три раза меньше этого количества", - сказали в ведомстве.

В связи с жаркой погодой сотрудники МЧС РФ проводят на водоемах рейды. С начала лета выявлено 6,7 тыс. детей, находившихся у воды без присмотра взрослых, их выпроводили с берега и передали родителям.

"Самая распространенная причина детских трагедий - безнадзорность со стороны родителей. Даже самые безобидные шалости на воде могут иметь печальные последствия. Оставлять детей одних - значит подвергать их опасности", - цитируют в пресс-службе мнение главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Всего в РФ открыто 3 245 официальных пляжей, там дежурят спасатели и медики. Неофициальных же зон отдыха у воды более 5 тыс., в ходе рейдов по ним сотрудники МЧС предупреждают отдыхающих об опасности и раздают памятки.