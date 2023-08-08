Генконсул РФ обсудил с властями КНР совершенствование работы пунктов пропуска на границе

Секретарь парткома города Суйфэньхэ Ло Хайтао также отметил, что китайские инвесторы заинтересованы в сельскохозяйственных и лесоперерабатывающих проектах на территории Дальнего Востока

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник обсудил с секретарем парткома китайского города Суйфэньхэ Ло Хайтао оптимизацию работы пунктов пропуска на границе двух государств. Об этом сообщила российская дипломатическая миссия.

"[Стороны] провели переговоры по вопросам приграничного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также совершенствования работы расположенных в Суйфэньхэ пунктов пропуска", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале генконсульства.

По его данным, Ло Хайтао "акцентировал внимание на необходимости улучшения взаимодействия с российской стороной в сфере трансграничной инфраструктуры и логистики". Он отметил, что китайские инвесторы заинтересованы в сельскохозяйственных и лесоперерабатывающих проектах на территории российского Дальнего Востока.

Генконсул и секретарь парткома Суйфэньхэ договорились поддерживать регулярные контакты по всему спектру затронутых вопросов.