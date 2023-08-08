"Известия": российским семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

Федеральная компания "Этажи" предложила реализовать такую инициативу за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или путем изменения размера налоговой ставки на время съема жилплощади, пишет газета

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Риелторские компании предложили правительству выплачивать субсидии на аренду жилья до 30% семейным парам, которые состоят в официальном браке более трех лет. Об этом пишет газета "Известия", которая ознакомилась с текстом инициативы.

Из документа, направленного в аппарат правительства федеральной компанией "Этажи", следует, что компенсировать часть расходов на жилье предлагается за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или путем изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилплощади.

"Следует устанавливать дифференцированный подход к субсидированию арендных ставок - с учетом совокупного дохода семьи и ее состава, и увеличивать размер субсидирования при появлении детей", - говорится в тексте обращения.

В пресс-службе правительства газете подтвердили, что обращение поступило в аппарат кабмина. Издание также направило запрос в Минстрой с просьбой оценить инициативу, но на момент публикации материала не получило ответа.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило разработать программу субсидирования аренды жилья для семей на срок от одного до трех лет на время, пока они копят средства на первоначальный взнос по ипотеке.