В Москве ожидаются небольшой дождь и до плюс 27 градусов

Атмосферное давление в столице составит 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 15 градусов, местами пройдет кратковременный дождь.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 24 до плюс 29 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности (высокая пожарная опасность 4-го класса) будет действовать в Подмосковье до 21:00 вторника, в Москве - до 15:00 среды.