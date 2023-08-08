IT и педагогика стали самыми популярными направлениями у абитуриентов

Также большой востребованностью пользуются клиническая медицина и машиностроение

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Информатика, вычислительная техника и педагогические науки стали одними из наиболее популярных направлений среди абитуриентов в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью aif.ru.

"Наиболее популярными среди абитуриентов стали такие направления, как информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки, экономика и управление. Также популярностью пользуются клиническая медицина и машиностроение", - рассказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что в 2023 году более 931 тыс. абитуриентов подали заявления в вузы, а число поступающих на бюджет через "Госуслуги" выросло почти в два раза в сравнении с 2022 годом. Вице-премьер также отметил, что в этом году большой популярностью пользуется суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Им воспользовались около 550 тыс. абитуриентов.

Прием документов в вузы на "Госуслугах" стартовал 20 июня. На портале можно подать заявление в пять любых вузов до пяти специальностей в каждом.