Минпромторг не планирует ускорять введение обязательной маркировки икры в России

Доклад о промежуточных результатах эксперимента по маркировке этого товара направят в правительство в конце августа, сообщила замглавы ведомства Екатерина Приезжева

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вопрос о сокращении сроков эксперимента по маркировке икры и введении обязательных требований пока не стоит, доклад в правительство о его промежуточных результатах запланирован на конец августа. Об этом сообщила в интервью ТАСС замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

"Что касается икры, сейчас проходит соответствующий эксперимент. На конец августа запланирован доклад в правительство о промежуточных результатах. Минпромторг совместно с ЦРПТ планирует в сентябре поездку на Дальний Восток, Сахалин, чтобы пообщаться с участниками эксперимента и посмотреть, как у них получается маркировать эту продукцию. Поэтому пока вопрос о сокращении сроков у нас в повестке не стоит", - сказала она.

По результатам поездки и промежуточного доклада Минпромторг уточнит степень готовности участников эксперимента к заблаговременному внедрению обязательных требований, отметила замминистра.

Ранее комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Минпромторгу РФ ускорить введение обязательной маркировки икры. Эксперимент по маркировке красной и черной икры проходит в России с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.