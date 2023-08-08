Собянин сообщил о строительстве двух спортивных комплексов в Алексеевском районе Москвы

По словам мэра столицы, они будут оснащены бассейнами

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. В Алексеевском районе на северо-востоке Москвы построят два спортивных комплекса с бассейнами. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Построим на северо-востоке столицы несколько социальных объектов. В Алексеевском районе - два спортивных комплекса с бассейнами. Первый возводим за счет городского бюджета на территории одного из старейших столичных образовательных учреждений - школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых <...> Одобрили проект еще одного комплекса для занятий по плаванию, общефизической и силовой подготовке. Обустроим 25-метровый бассейн на 10 дорожек и 6-метровый - для детей, а также зал сухого плавания", - говорится в сообщении.

Мэр добавил, что в Останкинском районе будет построен детский сад на 200 мест, а на его территории будут игровые и физкультурные площадки. Кроме того, в районе Биберево идет стройка спортивного комплекса с тренажерным залом и двумя бассейнами, протяженностью 25 м.

Собянин также отметил, что в Бабушкинском районе планируется завершить строительство детско-взрослой поликлиники до конца текущего года.