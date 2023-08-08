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Лукашенко поздравил космонавта Савицкую с 75-летием

Президент Белоруссии отметил ее вклад в освоение космоса

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта Светлану Савицкую с 75-летием, отметив ее неоценимый вклад в освоение Вселенной. Об этом сообщила пресс-служба президента.

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"Вы, став первой женщиной, вышедшей в открытый космос, внесли неоценимый вклад в освоение человечеством просторов Вселенной, - отметил глава государства. - Ваши высокие личные и неординарные профессиональные качества позволили достичь вершин в авиационном спорте, стать рекордсменом мира в космической сфере".

По словам Лукашенко, Савицкая смогла реализовать себя в научной и педагогической деятельности. Президент подчеркнул, что особой благодарности заслуживает ее активная работа в Парламентском собрании Союза Белоруссии и России‚ направленная на укрепление дружбы и добрососедства между народами двух стран. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияСавицкая, Светлана Евгеньевна
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