В Перми хедлайнерами шоу "Ночь города" станут Лев Лещенко и группа "Ленинград"

Мероприятие начнется выступлением DJ Smash

ТАСС, 8 августа. Шоу "Ночь города" вечером 26 августа на городской эспланаде у Пермского академического Театра-Театра станет кульминацией летнего фестиваля "Город встреч", флагманского мероприятия 300-летия Перми. Хедлайнерами шоу "Ночь города" станут Лев Лещенко и группа "Ленинград", сообщили ТАСС в оргкомитете "Пермь-300".

"26 августа пермяки увидят уникальное шоу "Ночь города", хедлайнерами которого станут Лев Лещенко и группа "Ленинград". Гала-событие юбилея продемонстрирует творческую энергию столицы Прикамья, объединив на одной сцене пермских и федеральных артистов", - говорится в сообщении.

Вечер начнется выступлением уроженца Перми DJ Smash. Исторический контекст города и края будет представлен в проекте "Мистика Пармы" с использованием арт-объектов. В этот вечер на главную сцену выйдут финалисты специального проекта летнего фестиваля "Проявись", в котором принимали участие жители города, солисты Пермского театра оперы и балета, группа "Давинчи", хип-хоп исполнитель Loc-Dog в сопровождении победителей танцевальных батлов фестиваля "Танцуй. Открывай" и Лев Лещенко.

"Завершится шоу выступлением группы "Ленинград". Выбор последней в качестве одного из хедлайнеров закрытия фестиваля не случаен. У Перми и Санкт-Петербурга много общего: от белых ночей до великолепных театров. А группа "Ленинград" одинаково популярна как на берегах Невы, так и на берегах Камы", - отметили в оргкомитете.

Также в этот вечер жителей и гостей города будут ждать специальные экскурсионные программы "Маршруты Перми". Вечерние программы для пермяков также представят Театр оперы и балета и Пермская филармония.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, "Город встреч" стал главной точкой притяжения пермяков и туристов этим летом. "Более 100 тыс. человек посетили мероприятия фестиваля. Очень важно, что многие из них дали возможность раскрыть пермякам свои таланты, представить культуру Пермского края, создать творческие коллаборации со звездами. Конечно, фестивалем не заканчиваются мероприятия 300-летия. Впереди нас ждет еще много знаковых событий юбилейной программы", - приводятся слова Махонина. Летний фестиваль "Город встреч" начался в Перми 17 июня.