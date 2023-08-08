В Австралии раскрыли преступную сеть, распространявшую материалы о насилии над детьми

Из семей изъяли 13 пострадавших несовершеннолетних, сообщили в полиции страны

СИДНЕЙ, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии пресекла деятельность крупной международной преступной сети, распространявшей видеоматериалы о жестоком обращении с детьми, 19 человек арестованы. Об этом сообщается в заявлении, распространенном ведомством.

"В ходе расследования деятельности крупной преступной сети, распространявшей видеоматериалы о жестоком обращении с детьми, были арестованы 19 мужчин. Также полицейские изъяли из семей 13 несовершеннолетних, подвергавшихся насилию", - отметили в ведомстве.

Оно сообщило, что расследование проводилось совместно австралийской полицией и сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США. "Федеральная полиция Австралии начала расследование в 2022 году после того, как ФБР направило ведомству данные об австралийских гражданах, создававших видеоматериалы о жестоком обращении с детьми и распространявших их в даркнете. Они использовали специализированное программное обеспечение, позволявшее анонимно обмениваться файлами и общаться в сети", - сообщили в полиции, отметив, что в ходе расследования в США были также арестованы 79 человек, причастных к деятельности преступной сети.

Арестованным мужчинам были предъявлены обвинения в нескольких преступлениях, связанных с насилием над несовершеннолетними, изготовлением и распространением материалов о жестоком обращении с детьми. Двое из них уже предстали перед судом, и, если обвинения будут доказаны, им грозит от 5 до 14 лет тюремного заключения.