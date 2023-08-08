8 августа, 04:59,
обновлено 8 августа, 05:16

Мурашко сообщил, что часть медучреждений еще не перешла на электронный документооборот

Министр здравоохранения пояснил, что в некоторых регионах по-прежнему используют бумажные носители

УФА, 8 августа. /ТАСС/. Учреждения здравоохранения первичного звена перешли на безбумажный документооборот не во всех регионах РФ. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на брифинге для журналистов в Уфе.

"Сразу скажу, что у нас пока не все регионы перешли полностью на безбумажный документооборот. Но есть те, которые уже много лет работают в этом режиме", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько медучреждений первичного звена в России все еще ведут документооборот на бумаге.

Мурашко добавил, что проект по цифровизации здравоохранения является одним из важных и системообразующих в отрасли. По его словам, в здравоохранении формируется персонализированный формат сопровождения пациента.

Он также отметил, что в России зарегистрировали 28 программ с искусственным интеллектом в качестве медицинских изделий. Мурашко назвал свершившимся фактом, что ИИ приходит в здравоохранение и облегчает работу специалистов. Вместе с тем, он добавил, что многие пока относятся к этому с настороженностью. Министр полагает, что эти опасения рассеются. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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