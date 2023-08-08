В Южно-Сахалинске на всероссийском форуме "ОстроVа" открылся большой образовательный шатер

Он будет работать до 12 августа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Церемония открытия Большого образовательного шатра (БОШ) состоялась во вторник в Южно-Сахалинске на площадке Х Всероссийского молодежного форума "ОстроVа", официальное открытие которого состоится 9 августа. Ежедневно всех желающих в шатре ждут научно-познавательные спектакли, мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами, художниками и актерами, а также кинопоказы и выступления диджеев, сообщил ТАСС программный архитектор форума Алексей Ченских.

"На Сахалине открылся БОШ, который объединит десятки, сотни и тысячи молодых ребят из южных районов области, из Южно-Сахалинска и гостей островного региона. <...> На протяжении четырех дней будут работать мастер-классы, активности, встречи. БОШ посетит [ фигурист, заслуженный мастер спорта России] Илья Авербух, Антон Шкаплеров - российский космонавт, который снимался в фильме "Вызов", прилетит Сергей Карякин - наш российский шахматист, гроссмейстер <...>. БОШ <...> - это то, что сегодня необходимо молодежи", - сказал Ченских.

По информации организаторов форума, с утра в шатре уже успели провести работу площадок "Росмолодежь", "#Мывместе", "Другое дело", "Знание", "Национальный регистр доноров костного мозга", "Твой ход", "Движение Первых", а также сувенирной лавки "Экспонавт". Затем гостей ждал со своей музыкальной программой диджей Максим Баев и Request, а также научно-познавательный спектакль "Неистовые космисты" по пьесе Глеба Данилова. Далее в программе БОШ запланированы встречи с интересными людьми.

Вечером для сахалинцев и гостей города состоится торжественная церемония открытия фестиваля уличного кино и фотовыставки. В программу этого года вошли короткометражные ленты, созданные за последние два года российскими режиссерами и сценаристами как дебютантами, так и профессионалами киноиндустрии. В конкурсной программе заявлена картина "Обычная свадьба" - последний фильм с участием Владимира Меньшова. Всего в нее вошли 7 лент, отобранных экспертами более чем из 900 заявок.

Работа БОШ и фестиваля уличного кино продлится до 12 августа.

О форуме

X Всероссийский молодежный форум "ОстроVа" проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 14 августа, 9 августа состоится его официальное открытие. Регистрацию на юбилейный смотр прошли почти 5,5 тыс. человек из разных регионов страны, из них были отобраны 500 участников. Всего за время его существования в форуме приняли участие более 5 тыс. человек.

Организаторами мероприятия выступают правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году форум будет работать по четырем направлениям: патриотическое воспитание, цифровое развитие, карьера и профориентация.