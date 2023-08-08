СМИ: центральная арка миланской галереи Витторио Эмануэле II подверглась акту вандализма

Как сообщила газета Corriere della Sera, на ее сводом оставили граффити

РИМ, 8 августа. /ТАСС/. Три человека в ночь на вторник забрались на центральную арку миланской торговой галереи Витторио Эмануэле II (Виктора Эммануила II) на площади Дуомо и оставили над ее сводом граффити. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По ее данным, на место позднее прибыли правоохранительные органы, чтобы оценить масштабы ущерба. Других подробностей пока не приводится.

Ранее акту вандализма подвергся памятник первому королю объединенной Италии Виктору Эммануилу II, установленный на площади Дуомо. В марте его облили желтой краской экоактивисты движения Ultima Generazione.