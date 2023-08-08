Осенний праздник фонтанов в Петергофе пройдет 22-23 сентября

Публике покажут мультимедийный спектакль "Наследники"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Осенний праздник фонтанов в музее-заповеднике "Петергоф" в этом году пройдет 22 и 23 сентября, сообщили ТАСС в его пресс-службе. Публике также покажут мультимедийный спектакль "Наследники", посвященный теме наставничества.

"22 и 23 сентября государственный музей-заповедник "Петергоф" представит мультимедийный спектакль "Наследники". 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Именно эта тема будет раскрыта в мультимедийном спектакле этой осенью. Зрители смогут взглянуть на ряд привычных вещей как на часть огромного наследия, созданного и переданного нам предками и осознать себя их наследниками", - рассказали в пресс-службе.

В музее-заповеднике напомнили, что по сложившейся традиции Осенний праздник фонтанов посвящают важным событиям, памятным датам и личностям, которые внесли выдающийся вклад в развитие российской культуры. Каждый год зрителями масштабного представления на Большом каскаде в Нижнем парке становятся тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга.