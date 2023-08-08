В воздухе Москвы снизилась концентрация мелких взвешенных частиц в июле в 1,2 раза

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, дождливая и прохладная погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Концентрация мелких взвешенных частиц в минувшем июле снизилась в столице в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Дождливая и прохладная погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха. Несмотря на отдельные кратковременные периоды ослабления условий рассеивания, среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне. Так, концентрации мелких взвешенных частиц в июле снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2 раза", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что июль является самым дождливым месяцем в столице, этот год не стал исключением.

"Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ. Так, за 10 лет концентрации оксида углерода сократились в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 - в 1,4 раза", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.