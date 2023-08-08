В Москве центры занятости предлагают более 200 инструментов оценки профнавыков

Также там можно составить резюме, выбрать вакансии, подготовиться к собеседованию, получить направление на переобучение и повышение квалификации

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Центры занятости "Моя работа" и "Моя карьера" в Москве предлагают горожанам более 200 различных инструментов оценки профессиональных, цифровых навыков, которые позволяют выстроить уникальную карьерную стратегию. Специалисты службы занятости бесплатно проводят тесты, тренинги, курсы и деловые игры как в очном, так и в онлайн-формате, сообщается на портале мэра Москвы.

"Москва предлагает горожанам уникальные возможности для построения карьерной стратегии - от профориентации до адаптации в новом коллективе. Более 200 различных инструментов оценки профессиональных, гибких и цифровых навыков, которые позволяют выстроить уникальную карьерную стратегию есть в арсенале Центров занятости "Моя работа" и "Моя карьера". С 2019 года сервисами по профориентации воспользовались около 70 тыс. москвичей", - говорится в сообщении.

Кроме того, там можно составить конкурентоспособное резюме, выбрать подходящие вакансии, подготовиться к собеседованию, получить направление на переобучение и повышение квалификации.

"Самыми популярными в этом году стали такие инструменты оценки навыков, как "Карьерный трек", "Мотивационный профиль в работе", "Эмоциональный интеллект (EQ) и коммуникабельность". Их можно пройти онлайн на сайте центра "Моя работа". На основе результатов теста карьерные эксперты составляют персональный план развития и согласовывают его с клиентом. Он включает в себя групповые тренинги, деловые игры и индивидуальные консультации. Мероприятия проходят как очно, так и дистанционно. Проводятся тренинги по эффективному трудоустройству, составлению резюме, самопрезентации на собеседовании, адаптации в новом коллективе", - отмечается на портале.

Также учебный центр "Профессионал" вместе с ведущими вузами страны предлагает около 70 обучающих курсов. Бесплатное обучение по направлению службы занятости доступно безработным горожанам и участникам проекта "Социальный контракт". В рамках федерального проекта "Демография" его могут пройти мамы с детьми до семи лет, люди старше 50 и другие категории граждан.