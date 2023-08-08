8 августа, 06:28

В Британии расследуют случаи привлечения политиков в качестве телеведущих

Это является нарушением правил беспристрастности подачи новостей, говорится в сообщении медиарегулятора Ofcom

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в связи с привлечением телеканалом GB News политиков в качестве ведущих, что является нарушением правил беспристрастности подачи новостей. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно кодексу вещания, запрещаются "выступления политических деятелей в качестве ведущих передач, если только это не оправдано редакцией", особенно по вопросам, "вызывающим серьезные политические дискуссии", отмечается в отчете.

Речь идет о программе, которую вел Джейкоб Рис-Могг, депутат парламента от правящей Консервативной партии, бывший глава Минэнерго, а также о передачах парламентариев Эстер Маквей и Филипа Дэвиса. В них, в частности, затрагивались актуальные проблемы, в том числе террористическая угроза.

Ранее Ofcom выявил нарушение со стороны GB News правил вещания из-за показа программы, в которой американская писательница Наоми Вульф сравнила внедрение вакцины от COVID-19 с "массовым убийством". 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация