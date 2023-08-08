Профсоюзы госслужащих ФРГ предупредили об угрозе кадрового коллапса в стране

Как отметил член правления профсоюза работников сферы образования и науки Даниэль Мербитц, уже сейчас на всех уровнях образовательной системы наблюдается "огромная нехватка квалифицированного персонала, особенно в яслях и школах"

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Представители нескольких профсоюзов госслужащих Германии предупредили об угрозе нехватки кадров в республике, если власти не предпримут необходимых мер. Об этом сообщила медиагруппа Funke.

По словам члена правления профсоюза работников сферы образования и науки (GEW) Даниэля Мербитца, уже сейчас на всех уровнях образовательной системы наблюдается "огромная нехватка квалифицированного персонала, особенно в яслях и школах". Мербитц подчеркнул, что "если политики не предпримут контрмер, существует угроза кадрового коллапса". Ситуация только усугубится, когда "в 2030 году около 1,3 млн работников госсектора выйдут на пенсию", считает представитель профсоюза.

Как заявил медиагруппе замглавы профсоюза германской полиции Михаэль Мертенс, нехватка сотрудников наблюдается также во всех сферах деятельности полиции, особенно в сфере контроля за соблюдением правил дорожного движения. "В результате выявляется значительно меньше нарушений, что негативно сказывается на соблюдении правил дорожного движения и, прежде всего, на статистике ДТП", - сказал он. Мертенс раскритиковал германское правительство за недостаточную заботу о безопасности граждан и выразил надежду, что рост популистских движений будет воспринят властями как "знак того, что ситуацию необходимо наконец изменить".

Глава второй по величине ассоциации госслужащих в Германии dbb Ульрих Зильбербах также отметил, что в германской полиции "в течение многих лет фиксируется огромное отставание в следственной работе". "Если мы не добьемся наконец успехов в цифровизации и сокращении бюрократического аппарата, то надвигающаяся нехватка персонала приведет к увеличению времени обработки документов, ухудшению коэффициентов поддержки и значительному ослаблению эффективности работы государства в целом", - добавил он.

Ранее в конце июля эксперты института исследований рынка труда и профессий ФРГ информировали, что из-за нехватки кадров нагрузка на германский рынок труда в период с 2010 по 2022 год выросла более чем в три раза. Согласно результатам исследования IAB, к середине 2022 года на одного соискателя в республике приходилось всего 0,56 вакансии, хотя еще в 2010 году этот показатель составлял 0,17. Эксперты констатируют, что германским компаниям становится "все труднее нанимать подходящих работников".